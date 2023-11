Very Super Flash: PROMO speciale con 120GB a 5,99€

Oggi vediamo la nuova promozione di Very Mobile denominata Super Flash, attualmente disponibile ONLINE con SIM, attivazione e spedizione GRATIS.

La tariffa low-cost attivabile a soli 5,99 euro mensili comprende minuti, messaggi e Giga ad un prezzo davvero concorrenziale. Tale offerta è richiedibile solo per chi necessita di cambiare operatore e proviene da specifici MVNO.

Very Super Flash: i dettagli

L'offerta del second brand di WINDTRE prevede:

120 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps sia in upload che in download

di traffico dati in fino a sia in che in minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate nazionali verso qualsiasi gestore

e senza scatto alla risposta di chiamate nazionali verso qualsiasi gestore SMS illimitati e sempre verso tutti

Zero Vincoli

Ti ho cercato

RingMe

Hotspot

5,5 Giga di traffico internet in roaming

Questa tariffa è attivabile soltanto in portabilità da alcuni virtuali come 1Mobile, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Ogni mese con Very paghi sempre la stessa cifra iniziale. Se ad esempio finisci i Giga, il gestore ti bloccherà la navigazione per non farti spendere in più. Puoi continuare a navigare rinnovando in anticipo la tua promozione.

In alternativa, con un euro al mese in più, puoi avere a disposizione ben 150GB di internet. Questa offerta è attivabile sempre in portabilità dagli stessi virtuali che abbiamo visto prima oppure è richiedibile anche per chi necessita di una nuova SIM.

Costi ed altro

Questa offerta è attualmente disponibile senza costi iniziali ancora per poche ore. Richiedere il passaggio è semplicissimo ed in fase d'acquisto puoi scegliere tra eSIM o SIM standard.

