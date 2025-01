Very Mobile: 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese

Very Mobile lancia un’offerta imperdibile per chi desidera passare a un operatore conveniente senza rinunciare alla qualità del servizio. Con soli 6,99€ al mese, è possibile usufruire di 200 GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati. L’attivazione e la SIM sono gratuite, rendendo la transizione ancora più semplice e vantaggiosa.

Cosa offre Very Mobile

Come detto, la promo in questione offre 200 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati al prezzo di 6,99€ al mese. Con attivazione e SIM completamente gratuite. L'offerta è rivolta ai clienti che richiedono un nuovo numero. Per attivarla, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Very Mobile e seguire la procedura guidata. L’identificazione può essere effettuata rapidamente tramite SPID, CIE o video identificazione, garantendo un processo semplice e sicuro.

L'operatore virtuale mette inoltre a disposizione una serie di servizi aggiuntivi per migliorare l’esperienza dell’utente:

Hotspot : possibilità di condividere i propri Giga con altri dispositivi senza costi aggiuntivi;

: possibilità di condividere i propri Giga con altri dispositivi senza costi aggiuntivi; Roaming in UE : utilizzo dell’offerta anche nei Paesi dell’Unione Europea, con 8,9 GB disponibili per il traffico dati;

: utilizzo dell’offerta anche nei Paesi dell’Unione Europea, con 8,9 GB disponibili per il traffico dati; Servizi a pagamento bloccati : non c'è pericolo di attivare involontariamente servizi a pagamento indesiderati;

: non c'è pericolo di attivare involontariamente servizi a pagamento indesiderati; Assistenza dedicata: supporto clienti disponibile tramite l’app Very, il sito web o il numero gratuito 1929.

Very Mobile garantisce una copertura del 99,7% in 4G e del 97% in 5G, assicurando una connessione stabile e veloce su tutto il territorio nazionale. Per aderire alla promozione, è possibile acquistare la SIM sul sito di Very Mobile e riceverla comodamente a casa con spedizione gratuita.

Una volta ricevuta la SIM, l’attivazione è rapida e può essere completata tramite l’app Very, disponibile per dispositivi iOS e Android. Non perdere l’occasione di passare a Very Mobile e usufruire di un’offerta completa e conveniente, con 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.