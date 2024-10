Very Mobile: 150 Giga e minuti illimitati a 5,99€ al mese per sempre

I clienti Iliad, NTMobile, PosteMobile (e altri operatori virtuali) che scelgono di passare a Very Mobile hanno la possibilità di attivare l'offerta con 150 Giga più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese per sempre. Inclusi nella promo l'opzione Giga x2 (grazie alla quale i Giga passano da 75 a 150 per sempre) e 2 mesi in omaggio. La promozione scade il 4 novembre.

L'operatore virtuale Very Mobile si appoggia alla rete WindTre e offre una copertura sul territorio nazionale pari al 99,7%. L'offerta prevede l'utilizzo della connettività 4G, oltre all'attivazione gratuita. È gratis anche la SIM e la sua spedizione a casa.

Per attivare l'offerta da 5,99 euro al mese per sempre occorre collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale Very Mobile.

L'offerta di Very Mobile con 150 Giga e minuti illimitati

Uno dei principali punti di forza delle offerte di Very Mobile è la loro trasparenza. In primis c'è da sottolineare che i prezzi non subiscono rialzi, ma sono da considerarsi per sempre. Oltre poi all'assenza delle rimodulazioni, si può contare anche sulla totale mancanza di extra costi.

Un ulteriore elemento a favore dell'operatore Very è la copertura della rete per il 99,7% del territorio italiano. Ogni giorno in tanti si lamentano di non avere campo o che la propria offerta non sia abbastanza veloce come promesso. In tal senso, Very riesce a fare meglio della stragrande maggioranza degli operatori virtuali.

Da non sottovalutare nemmeno l'assistenza dedicata del team Very e la possibilità di fare affidamento su una rete di oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia.

Tutti i dettagli dell'offerta in scadenza il prossimo 4 novembre sono disponibili sulla pagina dedicata del sito VeryMobile.

