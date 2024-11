Verona-Inter oggi su DAZN: c'è l'offerta Black Friday da non perdere

Ad aprire la tredicesima giornata di Serie A sarà l'anticipo pomeridiano di oggi Verona-Inter. L'incontro del Bentegodi sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico affidato all'ex calciatore Marco Parolo.

Il ritorno della Serie A dopo la lunga pausa per la sosta delle Nazionali coincide sia con la sfida tra Hellas Verona e Inter sia con l'offerta del Black Friday DAZN: il piano annuale Standard è in promo a 14,90 euro al mese per i primi tre mesi, poi 34,99 euro per i restanti nove; quello mensile senza vincoli è in offerta invece a 19,90 euro al mese per tre mesi, poi 44,99 euro nel caso l'utente opti per il rinnovo; infine il piano annuale con pagamento in un'unica soluzione, disponibile a 259 euro anziché 359 euro.

Le promozioni appena descritte sono attivabili tramite questa pagina del sito ufficiale DAZN.

Verona-Inter su DAZN con la promo Black Friday

Il match di oggi tra Verona e Inter coincide quindi con il weekend dell'offerta Black Friday DAZN sul piano Standard. Ricapitolando per quanti ancora non lo conoscessero, DAZN Standard include tutte le partite di Serie A, Serie B e Liga spagnola, in aggiunta al meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women's Champions League.

Se si ha la passione per il basket, con questo piano è possibile seguire anche tutti gli incontri della Serie A UnipolSai, insieme ai match di Eurolega ed Eurocup. Spazio poi alla pallavolo, con le migliori partite ogni weekend della Serie A femminile e maschile, più la Champions League di volley, il Mondiale per Club e i match della Nazionale italiana femminile e maschile ai prossimi Mondiali.

L'offerta del piano Standard di DAZN si completa con la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, il meglio della NFL, più la grande boxe e l'UFC.

Appuntamento quindi alle ore 15, quando ci sarà il fischio d'inizio del match di Serie A Verona-Inter, visibile in diretta su DAZN. A questo proposito, vi confermiamo che l'offerta del Black Friday terminerà questa domenica.

