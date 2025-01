Venezia - Inter: orario e dove vedere la partita in streaming dall'estero

Tra le partite di Serie A in programma oggi, domenica 12 gennaio 2025, c'è spazio anche per Venezia - Inter. La sfida è fondamentale per entrambe le squadre. Il Venezia deve fare i conti con una situazione di classifica molto difficile, con la necessità di fare punti per migliorare la propria posizione. L'Intere, dopo il fiasco della Supercoppa, persa all'ultimo minuto contro il Milan, ha bisogno di una vittoria per tenere il ritmo delle prime in classifica (che potenzialmente potrebbe superare avendo due partite da recuperare).

Venezia - Inter è disponibile in diretta streaming su DAZN. Chi non ha ancora un abbonamento può sfruttare la nuova offerta DAZN sul piano annuale, oggi proposto con 100 euro di sconto per la versione Standard, con prezzo ridotto a 259 euro (circa 21 euro al mese) oppure con 200 euro di sconto per la versione Plus, disponibile al prezzo di 399 euro (circa 33 euro al mese per 12 mesi). Le offerte sono attivabili tramite il sito ufficiale di DAZN.

Per vedere Venezia - Inter in streaming dall'estero, dove la partita non viene trasmessa da emittenti locali, è possibile utilizzare il proprio account DAZN, sfruttando i vantaggi della portabilità transfrontaliera (disponibile però solo in alcuni Paesi). In alcuni casi, per accedere al proprio account DAZN, con abbonamento attivo, è necessario ricorrere a una VPN illimitata, selezionando un server italiano.

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN che ha un costo di 3,39 euro al mese, optando per il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso, oppure di 12,99 euro al mese, scegliendo il piano mensile. L'offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Una volta attivato il servizio, è possibile installare l'app sul proprio smartphone e avviare la connessione VPN.

Venezia - Inter: orario e probabili formazioni

Venezia - Inter è in programma oggi, domenica 12 gennaio 2025, a partire dalle 15. Ecco le probabili formazioni:

Venezia (3-5-1-1): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

Per seguire il match basta collegarsi a DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.