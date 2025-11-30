Velocizzare un vecchio computer Windows o un Mac è possibile: basta usare CCleaner (-70%)

Un computer vecchio, a prescindere dal fatto che sia un PC Windows o un Mac, può tornare a una nuova vita, con un miglioramento significativo delle prestazioni. Per raggiungere quest'obiettivo, però, è necessario utilizzare gli strumenti giusti in modo da poter sfruttare al massimo i componenti hardware a propria disposizione e ottimizzare il funzionamento del software.

Chi ha un vecchio computer può puntare oggi su CCleaner Premium, un bundle di servizi pensato per ottimizzare al massimo il software in rapporto all'hardware disponibile e massimizzare le prestazioni. Nel bundle sono inclusi CCleaner Professional Plus per PC, CCleaner per Mac e c'è anche una versione utilizzabile su dispositivi Android.

Grazie alla promozione in corso è possibile ottenere uno sconto del 70% sul costo del servizio: il prezzo, quindi, si riduce fino a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni, sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di CCleaner.

Perché scegliere CCleaner

Con CCleaner è possibile dare una marcia in più a un vecchio computer, andando a ottimizzare le prestazioni e anche a migliorare la durata della batteria (per i notebook).

La suite di strumenti permette di correggere eventuali problemi software, che potrebbero essere alla base dei rallentamenti, e aggiornare driver obsoleti.

In questo modo è possibile correggere bug ed eliminare eventuali problemi di sicurezza, in modo da poter continuare a utilizzare il proprio computer senza alcun rischio.

Da segnalre che CCleaner include anche un tool per la gestione dello spazio di archiviazione, sia del proprio computer che per il cloud (con supporto a Google Drive e OneDrive).

Con l'offerta in corso è possibile ottenere il 70% di sconto sul costo del servizio, sia per il piano annuale che per quello biennale. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

