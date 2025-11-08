Velocizzare un vecchio computer ora è più facile: CCleaner fa la differenza

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Davide Raia
Pubblicato il 8 nov 2025
Velocizzare un vecchio computer è possibile e può rappresentare la soluzione ai propri problemi, senza dover comprare un nuovo prodotto. Il "segreto" per non dover aver a che fare con un computer lento è, senza dubbio, CCleaner Premium, un software che può fare la differenza, garantendo la possibilità di dare una marcia in più a un computer Windows oppure a un Mac lento.

Per tutti i nuovi utenti c'è una promo da cogliere al volo con la possibilità di attivare CCleaner Premium in forte sconto: il piano annuale è disponibile a 26,98 euro (anziché 62,97 euro) mentre quello biennale costa 53,98 euro (anziché 125,97 euro). Per gli utenti c'è la possibilità di usare il software su 5 dispositivi.

Per accedere alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di CCleaner. Attivando l'offerta si ha diritto a un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.

ccleaner

CCleaner Premium: velocizzare il computer è possibile

Grazie a CCleaner Premium è possibile accedere a un bundle di servizi che include CCleaner Professional Plus, il tool per ottimizzare le prestazioni del computer Windows, oltre a CCleaner per Mac Pro, pensato per il miglioramento delle performance dei computer di Apple.

Grazie al tool è possibile accedere a varie funzionalità. Il servizio può gestire gli aggiornamenti del sistema operativo, delle app e dei driver, per ottimizzare le prestazioni ed eliminare bug ed errori di vario tipo. CCleaner è in grado anche di assistere l'utente nella gestione dello spazio di archiviazione in locale e in cloud (con compatibilità con Google Drive e OneDrive).

Con la promozione in corso è possibile attivare

  •  piano annuale: 26,98 euro (anziché 62,97 euro)
  • piano biennale: 53,98 euro (anziché 125,97 euro)

Per accedere alla promo, disponibile con 30 giorni di garanzia di rimborso, basta premere sul box qui di sotto.

