Velocizza il tuo sito WordPress con un hosting di qualità: Hostinger è in sconto fino al 75%

Se intendi velocizzare il tuo sito WordPress, non dovresti perdere tempo con la riduzione del peso delle immagini oppure la rimozione di questo o quel plugin. Ciò che fa realmente la differenza in questi casi è un hosting di qualità, in grado da solo di migliorare immediatamente la velocità di tutte le pagina del tuo progetto online, sia esso un blog, un sito di notizie o un e-commerce.

Uno dei migliori hosting WordPress in tal senso è Hostinger, in questi giorni protagonista di un'interessante offerta: il piano Premium è in sconto del 75%, con prezzi da 2,99 euro al mese per ordini di 48 mesi, più tre mesi extra in regalo. E se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Come velocizzare un sito WordPress con Hostinger

Un sito più veloce offre una migliore esperienza utente, così come tassi di conversione più elevati e un posizionamento ottimale nei motori di ricerca. Il piano hosting della società Hostinger offre i web server LiteSpeed e il plugin LSCWP Cache per migliorare da subito le prestazioni di qualsiasi sito costruito con WordPress.

Un'altra componente importante è la CDN proprietaria, la cui implementazione permette di aumentare il punteggio di velocità del sito fino al 40%, garantendo l'ottimizzazione automatica delle immagini, il reindirizzamento del data center e la minimizzazione del codice.

Giocano un ruolo altrettanto fondamentale anche l'abilitazione della cache degli oggetti, utili per ridurre i tempi di risposta fino a tre volte, e l'adozione dei protocolli IPv6 e HTTP/3, che assicurano un trasferimento veloce dei dati e una bassa latenza.

Il piano Premium di Hostinger è in offerta da 2,99 euro al mese per gli ordini di 48 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. Inoltre, è disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.