Velocizza il tuo sito WordPress con il piano hosting di Hostinger

Un sito web lento, per quanto i suoi contenuti possano essere utili e interessanti, non potrà mai offrire un'esperienza d'uso soddisfacente per i lettori. E una scarsa user experience ha un impatto diretto sul posizionamento nella SERP, da cui dipende in gran parte la visibilità di un sito.

Nella maggior parte dei casi, la velocità è legata alla qualità del piano hosting a cui ci si affida. A questo proposito, segnaliamo l'offerta in corso sul piano hosting WordPress di Hostinger, disponibile a partire da 2,99 euro al mese per effetto di un maxi sconto del 75%.

I principali punti di forza di Hostinger

Hostinger è una rinominata azienda di web hosting, in grado di offrire soluzioni che possono cambiare il destino di qualsiasi tipo di progetto online. Uno dei suoi piani più apprezzati è quello Premium, ideale per siti web personali, con dominio gratis, migrazione automatica del sito e backup settimanali.

Il piano Premium di Hostinger per i siti costruiti con WordPress include inoltre il protocollo SSL gratuito illimitato, template predefiniti gratuiti, gli aggiornamenti automatici di WordPress e uno strumento in grado di rilevare l'eventuale presenza di malware all'interno della piattaforma.

A tutto questo si aggiungono le prestazioni ultrarapide garantite dall'adozione dei web server LiteSpeed e del plugin LSCWP Cache, per tempi di caricamento notevolmente più rapidi rispetto alla concorrenza. Ciò si traduce in tassi di conversione più elevati, di conseguenza anche i guadagni aumenteranno.

Premium di Hostinger è in offerta a 2,99 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra gratis. L'offerta è disponibile su questa pagina dedicata del sito Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.