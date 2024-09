Velocizza il tuo sito web con un piano hosting WordPress di Hostinger

Un sito web veloce offre una migliore esperienza d'uso ai suoi lettori, con benefici importanti sia in ottica SEO che in termini di conversioni. Ecco perché, se si è in difficoltà con il proprio sito personale, una delle prime mosse da adottare è quella di scegliere un nuovo piano hosting.

A questo proposito, segnaliamo l'offerta in corso sull'hosting WordPress di Hostinger, una delle aziende di web hosting più quotate in questo settore. Per effetto di un maxi sconto del 75%, il piano Premium è in offerta a 2,99 euro al mese, con dominio gratis e migrazione automatica del sito senza costi.

Velocizzare un sito web con l'hosting WordPress di Hostinger

I piani hosting WordPress dell'azienda Hostinger offrono prestazioni ultrarapide, grazie all'utilizzo dei web server LiteSpeed e del plugin LiteSpeed Cache. Per raggiungere tempi di caricamento più rapidi, con dirette conseguenze sull'esperienza utente, sono fondamentali anche la CDN proprietaria (con tanto di ottimizzazione automatica delle immagini, reindirizzamento del data center e minimizzazione del codice) e l'abilitazione della cache degli oggetti, che consente di ridurre i tempi di risposta del sito web.

Un ulteriore vantaggio delle soluzioni di Hostinger è l'offerta di un hosting WordPress gestito. In concreto, significa disporre di aggiornamenti automatici di WordPress, backup automatici costanti, più un kit di strumenti che comprende l'accesso SSH, il monitoraggio della versione di PHP, WP-CLI e l'integrazione Git.

Se si completa un ordine della durata di 48 mesi, il piano Premium di Hostinger è in offerta a 2,99 euro al mese. La promozione in corso include inoltre 2 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.