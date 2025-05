Velocità e sicurezza a portata di mano: Samsung T7 da 4TB in offerta al 41%

Il Samsung T7 è la soluzione perfetta per chi cerca velocità, sicurezza e compattezza in un unico dispositivo. Con un prezzo scontato su Amazon, questo SSD portatile rappresenta un'occasione imperdibile per migliorare la propria esperienza di archiviazione. Scopri l'offerta qui e approfitta di questa opportunità per portare a casa una tecnologia di altissimo livello.

Prestazioni straordinarie in un design compatto

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 2, il Samsung T7 garantisce velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, dieci volte superiori rispetto ai tradizionali hard disk. Questo significa che puoi spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi, risparmiando tempo prezioso. La capacità di 4TB offre spazio sufficiente per archiviare video in 4K, raccolte fotografiche e progetti professionali senza alcun compromesso.

Compatibilità universale per ogni esigenza

Il Samsung T7 si distingue per la sua versatilità. È compatibile con sistemi Windows, macOS, Linux, console di gioco come PS5 e Xbox, e dispositivi mobili moderni. Con i cavi inclusi (USB-C a USB-C e USB-C a USB-A), collegarlo a qualsiasi dispositivo è semplice e immediato, rendendolo una scelta ideale per chi lavora su più piattaforme.

Nonostante le dimensioni ridotte (8,5 x 5,7 x 0,8 cm) e il peso di soli 72 grammi, il Samsung T7 è progettato per durare. La scocca in metallo garantisce una resistenza alle cadute fino a 2 metri, proteggendo i tuoi dati anche in caso di incidenti. Inoltre, la crittografia hardware AES a 256 bit e il sistema di protezione con password assicurano la massima sicurezza per i tuoi file sensibili.

Dal suo lancio, il Samsung T7 ha conquistato migliaia di utenti grazie alla sua affidabilità e alle prestazioni eccellenti. Con un prezzo promozionale di 141,87€ (anziché 239,99€), questo SSD rappresenta un investimento intelligente per chi desidera velocità e sicurezza in un dispositivo tascabile. Scopri subito l'offerta su Amazon e rivoluziona il tuo modo di gestire i dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.