Vantaggi SelfyConto Mediolanum: canone zero per il primo anno e per gli Under30

Finalmente un conto corrente online che pensa alle tue esigenze e al tuo portafoglio. SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue sul mercato per la sua completezza, dovuta all’ampia gamma di servizi a tutto tondo. Inoltre, applica il canone zero per il primo anno e per sempre per i clienti Under30.

SelfyConto Mediolanum: l’offerta imbattibile a canone zero

Dimenticati dei conti correnti onerosi e poco trasparenti: SelfyConto rivoluziona il modo di fare banca con una formula conveniente e vantaggiosa. Al costo di soli 3,75 euro al mese, azzerato per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti, avrai accesso a tanti servizi esclusivi:

Carta di debito gratuita con prelievi illimitati in tutta l'area euro.

con prelievi illimitati in tutta l'area euro. Bonifici gratuiti , per inviare e ricevere denaro senza spese.

, per inviare e ricevere denaro senza spese. Tutte le principali operazioni bancarie a costo zero , per una gestione semplice e conveniente del tuo denaro.

, per una gestione semplice e conveniente del tuo denaro. Possibilità di richiedere la carta di credito con un plafond di 1.500 euro e un canone mensile di soli 1 euro.

Non bastasse quanto detto sopra, ci sono anche dei vantaggi addizionali, come il servizio SelfyCredit Instant con cui richiedere un prestito personale velocemente e a condizioni agevolate. Non dovrai recarti in filiale per inoltrare la richiesta, perché è disponibile un’apposita sezione all’interno dell’app.

In pochi semplici click, potrai attivare il tuo nuovo conto corrente SelfyConto e iniziare a godere di tutti i suoi vantaggi. Clicca sul bottone qui sotto per entrare nel sito ufficiale di Banca Mediolanum e completare la procedura di apertura in pochi minuti, anche tramite SPID. Canone zero per il primo anno e per sempre per gli Under30. Non perdere questa occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.