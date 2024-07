UTM SE: su App Store arriva emulatore PC per iPhone e iPad

Apple ha recentemente approvato UTM SE, un'app consente di emulare vecchie versioni del sistema operativo Windows, macOS, ecc. su iPhone e iPad. Tale decisione è arrivata dopo il rifiuto avvenuto qualche settimana fa. L'app è infatti ora disponibile gratuitamente per iOS, iPadOS e visionOS. Apple ha allentato le restrizioni alle sue policy per consentire la pubblicazione di emulatori di terze parti sull'App Store.

La proposta dell'emulatore PC UTM era stata precedentemente respinta perché Apple ha deciso che "il PC non è una console". Inoltre, UTM ha anche affermato che Apple stava bloccando l'inserimento della sua app negli App Store di terze parti nell'UE. UTM ha affermato che Apple ha rifiutato la sua richiesta perché riteneva che violasse la regola 4.7 dei suoi termini. Quest’ultima riguarda "mini app, minigiochi, giochi in streaming, chatbot, plug-in ed emulatori di giochi". È interessante notare che le Linee guida per la revisione delle app non hanno annotato la regola 4.7 parte della Notarization Review Guidelines.

UTM SE: i sistemi operativi supportati dall’emulatore per App Store

Come con altri emulatori sull'App Store, gli utenti non possono fare molto dopo aver scaricato UTM SE. L’app non viene fornita con alcun sistema operativo. Tuttavia, quest’ultima permette di collegarsi al sito di UTM, che contiene guide per l'emulazione di Windows XP fino a Windows 11, nonché e permette di scaricare macchine virtuali Linux predefinite. Inoltre, come mostrato in uno screenshot della pagina di UTM SE dell’App Store, è possibile installare anche Mac OS 9.2.1 e DOS. Secondo quanto riportato nella descrizione dell’emulatore, quest’app “supporta sia la modalità VGA per la grafica che la modalità terminale per i sistemi operativi di solo testo, emula le architetture x86, PPC e RISC-V, permette di eseguire macchine predefinite o creare configurazioni da zero ed è realizzato da QEMU, emulatore potente e ampiamente utilizzato”.

L’emulatore UTM SE può essere già scaricato direttamente dall’App Store. Apple rimuoverà nuovamente l’applicazione per qualche nuova violazione dei suoi termini o questa sarà la volta buona? Lo scopriremo nelle prossime settimane.