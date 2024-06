Apple rifiuta emulatore PC per iPhone e iPad sull’App Store

Apple ha respinto una proposta di UTM, di inserire un emulatore PC per iPhone/iPad sull’App Store. L’azienda di Cupertino avrebbe deciso ciò perché ritiene che tale emulatore violi una delle norme previste nella Notarization Review Guidelines. Di recente Apple ha allentato le politiche dell'App Store per consentire la pubblicazione di emulatori di giochi di terze parti su App Store. Tuttavia, l’azienda ha respinto la richiesta di UTM SE dichiarando che "il PC non è una console". Inoltre, UTM ha affermato che Apple sta bloccando l'inserimento dell'app negli App Store di terze parti in UE. UTM dichiara che Apple ha rifiutato la sua richiesta poiché ritiene che si tratti di una violazione della norma 4.7, che copre "mini app, minigiochi, giochi in streaming, chatbot, plug-in ed emulatori di giochi". Bisogna notare che l’App Review Guidelines non segnala la norma 4.7 come parte della Notarization Review Guidelines.

Apple: gli emulatori per console disponibili

L'emulatore Game Boy iGBA è stato il primo ad apparire sull'App Store. Tuttavia, è stato successivamente rimosso per la violazione di alcune regole Apple. Sull'App Store è poi arrivato l'emulatore Provenance, che permette agli utenti di giocare ai giochi di diverse console, tra cui NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Nintendo DS e persino Atari, Sega e PlayStation. Successivamente è stato lanciato l'emulatore Delta per iPhone e iPad di Apple, seguito dall'emulatore Gamma, che ha portato i giochi PlayStation 1 sui dispositivi iOS con supporto Bluetooth e controller cablato. Sull'App Store di Apple è arrivato anche l'emulatore RetroArch, che ha portato la possibilità di giocare da oltre 50 console. Anche il popolare emulatore portatile PlayStation PPSSPP è stato lanciato per iOS. Infine, l'emulatore Folium è diventato il primo emulatore sull'App Store di Apple a portare i giochi Nintendo 3DS per iPhone e iPad.

Non è chiaro quale sia stato il vero motivo per cui Apple non abbia accettato la richiesta di UTM. È possibile che i revisori UTM abbiano sbagliato ad accedere all'applicazione. Secondo un post su X, UTM non procederà a contestare la sentenza e afferma che ottenere l'approvazione di UTM SE (la versione sottoposta per la revisione che aveva il Just In Time disabilitato). A quanto pare, secondo gli sviluppatori non è qualcosa per cui valga la pena lottare.