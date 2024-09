US Open: orario e dove vedere Sinner-Medvedev in diretta streaming

È da considerarsi come una finale anticipata la sfida di questa notte tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valida per i quarti di finale degli US Open 2024. Il numero 1 al mondo e il tennista russo si affrontano per la 13esima volta: l'italiano ha trionfato in 5 degli ultimi 6 incontri, inclusa la finale degli Australian Open.

La partita si giocherà a partire dalle 02.15 della notte di giovedì 5 settembre e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport.

Sinner-Medvedev in streaming: cosa aspettarsi dal match

Il percorso di entrambi i tennisti nel torneo è stato finora piuttosto simile. Sinner ha battuto McDonald, Michelsen, O'Connell e Paul perdendo un solo set, mentre Medvedev ha superato Lajovic, Marozsan, Cobolli e Borges.

Una partita molto interessante che potrebbe proiettare Sinner verso il suo secondo slam della stagione, consolidando così la sua posizione di numero 1 del mondo. Attenzione però a Medvedev, avversario sempre ostico e che proprio agli US Open ha trionfato nel 2021.

Se sei pronto ad una notte di grande tennis per fare il tifo per il nostro Sinner preparati perché ne varrà davvero la pena: il quarto di finale degli US Open 2024 sarà in diretta streaming su NOW, attivando il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

