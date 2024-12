Uonderbois: la nuova serie italiana in esclusiva su Disney+

Tra le migliori serie tv di questo mese ricorre spesso il titolo Uonderbois, la nuova serie televisiva italiana disponibile in esclusiva su Disney+. Creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, con la regia curata da Andrea De Sica e Giorgio Romano, la serie ambientata a Napoli ha tra i suoi protagonisti anche gli attori Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo.

Uonderbois: Il Tesoro Segreto di Napoli, questo il titolo completo della serie tv in onda su Disney+. Al centro della scena un gruppo di cinque inseparabili amici, pronti a vivere un'avventura unica nella Napoli sotterranea. Un'avventura che è possibile ripetere anche nella realtà nel corso di un weekend alla scoperta della città partenopea, messo in palio dal concorso Uonderbois indetto da Disney+.

Per guardare la serie Uonderbois e partecipare al concorso è sufficiente attivare un piano Disney+ a partire da 5,99 euro al mese (piano Standard con pubblicità).

Uonderbois, la serie tv italiana su Disney+

Cinque ragazzi di dodici anni, cresciuti tra i vicoli di Napoli, sono convinti che in città si nasconda Uonderboi, un personaggio leggendario a metà tra un moderno Robin Hood e la figura del Munaciello. All'improvviso, i cinque amici devono dirsi addio perché la proprietaria dei vasci in cui vivono ha deciso di vendere le loro case per una statuetta dell'indimenticato Maradona.

Quando però Tonino Uonderboi, l'idolo dei cinque ragazzini, ruba la statuetta di Maradona, ha inizio un'incredibile caccia al tesoro nella Napoli sotterranea.

La figura di Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli, è interpretata da Massimiliano Caiazzo, mentre la proprietaria dei vasci è Serena Rossi (nella serie viene soprannominata "La Vecchia"). Completano il cast Melissa Caturano, Giordana Marengo, Ivana Lotito, Junior Rodriguez, Gennaro Filippone, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Giovanni Esposito, Daniele Rienzo, Ernesto Mahieux e Francesco Di Leva. Prevista anche la partecipazione straordinaria di Nino D'Angelo.

