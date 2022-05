Una password per ricordarle tutte: 1Password in offerta al 50% di sconto

Avete tanti account ma, puntualmente, vi ritrovate a dover premere su “Recupera Password”? Semplificatevi la vita con 1Password, uno dei password manager più sicuri del settore, che vi permette di conservare tutte le vostre chiavi d'accesso in un unico posto. Grazie a una promozione a tempo limitato, potrete risparmiare il 50% sottoscrivendo il vostro primo abbonamento annuale: andrete così a pagare solamente 1,50 dollari al mese per il piano standard e 2,50 dollari / mese per il piano Families, che vi consente di condividere l'account con più persone.

1Password: tutte le funzionalità

Lo scopo principale di 1Password è quello di memorizzare tutte le nostre password e proteggerle da terzi. Il manager però non si limita solamente a questo, anzi. Oltre ai dati di accesso dei nostri account, è in grado di conservare anche tutti i nostri documenti e dati sensibili. Parliamo, ad esempio, di carte di credito, carte d'identità, patente di guida, passaporti oppure semplici note. Una funzione interessante è anche quella dell'autofill, che permette di compilare automaticamente qualsiasi modulo online con un semplice clic – o tap.

Ma perché 1Password è il manager più sicuro? Tutto ciò che archiviamo al suo interno viene trattato con crittografia end-to-end AES a 256-bit. Inoltre, il programma è protetto da un'ulteriore “Master Password” che funziona da chiave principale creata localmente per verificare l'identità dell'utente che tenta di accedervi. Basta ricordarsi una sola password per accederne ad altre decine. Infine, il tool offre un'altra importante funzionalità: Secure Remote Password, che permette l'utilizzo delle nostre password anche da remoto, senza condividerle via Internet.

Quanto costa tutto ciò? Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile risparmiare il 50% di sconto sottoscrivendo per la prima volta un abbonamento annuale. I prezzi sono piuttosto competitivi: il piano standard è disponibile – scontato – a 1,50 dollari al mese, mentre quello Families a 2,50 dollari al mese. 1Password è disponibile per Mac, iOS, Windows, Android, Linux e Chrome OS.

