Un server messo a nuovo può costare anche il 40% in meno, garantendo così risparmi decisivi per cambiare l'impronta della propria azienda o del bilancio di un professionista. Tutto sta però nel capire cosa si intenda per "messo a nuovo" e quali compromessi questa definizione possa comportare. Nel caso di Messoanuovo.it, primo riferimento in Italia del ricondizionato, "messo a nuovo" va inteso in modo letterale: prodotti refurbished paritetici a dispositivi di nuova fattura, in piena efficienza e del tutto ideali per poter tornare immediatamente operativi.

Perché spendere il prezzo pieno per un prodotto quando è possibile mettere le mani su medesimo device scontato? Nessun compromesso da scontare: semplicemente ci si innesta in un meccanismo virtuoso di riutilizzo che dona vita nuova a quei dispositivi a fine ciclo utilizzati da aziende che scelgono macchine in leasing. Si tratta di prodotti spesso dal minimo utilizzo, in perfette condizioni, che l'approfondita supervisione degli esperti di Messoanuovo.it è in grado di riportare allo stato originale. "Messo a nuovo", appunto.

Messoanuovo.it alza il livello del refurbished

Trovare server, laptop e workstation scontati del 30-40% non significa acquistare prodotti fuori mercato: significa, semmai, attingere a prodotti che le inefficienze del mercato non sono in grado di valorizzare. I ricondizionati di messoanuovo.it sono infatti dispositivi di qualità indistinguibile rispetto al nuovo e questo grazie ad una raffinata procedura che rappresenta il valore aggiunto del servizio rispetto a qualsiasi altra rivendita di prodotti usati. Il processo prevede infatti i seguenti step:

selezione dei prodotti da ricondizionare subordinata anzitutto ad una analisi dello stato estetico del prodotto , elemento che molto può rivelare circa il modo in cui il device è stato utilizzato e circa eventuali problemi occulti da verificare;

, elemento che molto può rivelare circa il modo in cui il device è stato utilizzato e circa eventuali problemi occulti da verificare; test di controllo sulle singole componenti per verificare sia lo stato di efficienza che lo stato eventuale di usura;

sulle singole componenti per verificare sia lo stato di efficienza che lo stato eventuale di usura; sostituzione di eventuali componenti hardware che non rispondono agli standard previsti (chip, RAM, SSD, porte, connettori, eccetera);

che non rispondono agli standard previsti (chip, RAM, SSD, porte, connettori, eccetera); sanificazione delle componenti esterne del dispositivo e pulizia degli anfratti interni, così da garantire sia la massima igiene che la miglior funzionalità;

delle componenti esterne del dispositivo e degli anfratti interni, così da garantire sia la massima igiene che la miglior funzionalità; pulizia completa della memoria e successiva installazione a nuovo del sistema operativo , aggiornato all'ultima versione;

, aggiornato all'ultima versione; completamento della fornitura software con i principali tool di produttività, al fine di rendere immediatamente operativo il device;

con i principali tool di produttività, al fine di rendere immediatamente operativo il device; test finale per valutare la piena rispondenza alle performance attese;

per valutare la piena rispondenza alle performance attese; imballaggio e stoccaggio per la pronta consegna.

Grazie ai capillari controlli effettuati dagli esperti di Messoanuovo.it, il prodotto torna alla piena efficienza e può essere reimmesso sul mercato accompagnato da una garanzia di 12 mesi e dalla possibilità del reso gratuito: bastano questi ultimi due elementi a certificare la bontà del lavoro messo in campo da Messoanuovo.it, le cui valutazioni su Trustpilot sono infatti altissime.

Marketplace e opportunità

Le opportunità disponibili in pronta consegna su Messoanuovo.it spaziano su una molteplicità di prodotti: dai desktop ai portatili, dalle stampanti ai monitor, passando per smartphone e accessori vari, nonché server e workstation di ogni tipo, all-in-one e componentistica: Messoanuovo.it è oggi il punto di riferimento massimo del refurbished nel nostro Paese, fungendo tanto da rivenditore diretto per l'utenza finale, quanto da fornitore per ulteriori marchi di rivendita dell'usato.

Ci si possono dunque trovare PC completi, così come schede video, dissipatori, webcam o UPS. Una vetrina di occasioni a cui attingere, sapendo di poter mettere mano non solo ad una occasione di risparmio, ma soprattutto alla possibilità di accedere a device di alto profilo pur con spese fortemente ridotte. Qualche esempio:

DELL Precision T3630 (Intel Core 7, 32GB RAM) a 1199 euro

Dell PowerEdge R710 (Intel Xeon 6, 128GB RAM, 3TB HD) a 849 euro

LEXMARK X950DE (laser multifunzione) a 990 euro

Dell OptiPlex 3050 sff (Intel Core i5, 256GB SSD) a 299 euro

HPE ProLiant Microserver Gen8 (Intel Xeon E3 per self hosting) a 409 euro

Quello che è anzitutto un valore individuale fatto di risparmio e opportunità, diventa nel suo insieme anche un grande vantaggio collettivo. Attingere ai ricondizionati, infatti, significa abbattere il numero di device che diventano e-waste e che procedono anzitempo verso la rottamazione. Un atteggiamento intelligente e responsabile, insomma, doppiamente virtuoso; Computer Parts, l'azienda italiana a capo del progetto Messoanuovo.it, stima in 120 mila le unità di prodotto riutilizzate che sarebbero altrimenti diventate rifiuto e si impegna a gestire in modo tracciabile ed ecosostenibile tutte le componenti plastiche o elettroniche oggetto di sostituzione.

In collaborazione con Computer Parts