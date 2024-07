128€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A35: promozione eBay pazzesca (-37%)

Samsung è un'azienda leader nell'ambito della produzione telefonica e non solo e oggi, su Amazon, il suo Galaxy A35 viene messo in sconto del 37% per un costo totale e finale di 221,90€.

Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A35

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone Android avanzato e completo, che eccelle sotto tutti i punti di vista. Dotato di un grande display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340x1080 pixel, offre un'esperienza visiva straordinaria, perfetta per la visione di video, la navigazione in internet e l'uso di app avanzate.

Le funzionalità offerte dal Samsung Galaxy A35 sono veramente tante e all'avanguardia. In particolare, il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, rendendolo ideale per chi ha bisogno di una connessione veloce e stabile in qualsiasi situazione.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è senza dubbio la sua capacità multimediale. Con una fotocamera da 50 megapixel, il Samsung Galaxy A35 è in grado di scattare foto di altissima qualità, con una risoluzione di 8165x6124 pixel. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel lo rende un dispositivo eccezionale per gli amanti della fotografia e del videomaking.

Nonostante tutte queste potenti caratteristiche, il Samsung Galaxy A35 mantiene un design sottile con uno spessore di soli 8.2mm, rendendolo comodo da tenere in mano e da portare con sé ovunque si vada. Questo equilibrio tra potenza, funzionalità avanzate e design elegante lo rende un prodotto con pochi competitor nel mercato attuale.

Su eBay, oggi, è disponibile uno sconto in formato mega del 37% sul Samsung Galaxy A35 che viene venduto a 221,90€. Approfittane subito!

