iPhone 15 in straordinaria colorazione verde SCONTATO di 210€

iPhone 15 rappresenta una nuova frontiera nella tecnologia degli smartphone. Una delle caratteristiche distintive è la Dynamic Island, che mostra notifiche e attività in tempo reale. L'iPhone 15 è costruito con un design robusto rendendolo resistente a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale è realizzata in Ceramic Shield, che è più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello dell’iPhone 14.

Per quanto riguarda la fotografia, l'iPhone 15 è dotato di una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x. Questa fotocamera scatta foto ad altissima risoluzione, offrendo immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Il teleobiettivo 2x di qualità ottica facilita la composizione dell’inquadratura perfetta per primi piani.

I ritratti di nuova generazione sono ancora più dettagliati e con colori più intensi. Puoi anche spostare la messa a fuoco su un altro soggetto, anche dopo aver scattato, con un semplice tap. Il potentissimo chip A16 Bionic consente funzioni avanzate come la fotografia computazionale e le transizioni fluide della Dynamic Island, oltre a una modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

La connettività USB-C introduce una maggiore versatilità, consentendoti di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 e di utilizzare l’iPhone per caricare il tuo Apple Watch o gli AirPods. Infine, le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che può chiamare aiuto in caso di grave incidente d’auto, rendono l'iPhone 15 un dispositivo completo e sicuro.

Su Amazon, oggi, iPhone 15 viene messo in sconto del 21% e viene venduto al prezzo totale e finale di 769€.