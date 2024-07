Un pacchetto, tanti vantaggi con Norton: antivirus completo a prezzo speciale

Viviamo nell'era dei cyber-criminali in giacca e cravatta, pronti a rubare identità e a truffare chiunque con email e SMS che raccontano ogni tipo di fandonia. Chi rischia più di tutti? Gli anziani, i minori e, paradossalmente, anche i nerd incalliti. Pensare che installare un antivirus normale sia sufficiente è come cercare di fermare un'inondazione con un mestolo. Per salvarsi, serve una protezione all-in-one creata da veri esperti di sicurezza informatica. Fra i migliori prodotti, spicca Norton 360: un antivirus completo a prezzo speciale che offre tutti gli strumenti per proteggere i tuoi dispositivi, la privacy online e l'identità.

Norton 360: antivirus completo a prezzo speciale

Norton 360 è la soluzione perfetta, una simbiosi di funzionalità tagliate su misura per proteggerti. Questo pacchetto non è solo un maestro nel bloccare i malware, ma include anche una VPN premium per navigare in anonimato, un password manager per non dimenticare più nessuna password, e un servizio di backup per i file importanti.

È presente anche la Protezione Minori, che permette ai genitori di tenere d'occhio la navigazione dei propri figli. I bundle Deluxe e Advanced, invece, propongono il monitoraggio del Dark Web e dei social media per evitare di ricevere messaggi strani.

E poi c'è l’assistenza doppia in caso di furto di identità e portafoglio. Se rubano il tuo portafoglio, potrai più facilmente riprenderti la tua identità e le tue finanze. Come dimenticare la compatibilità? Norton 360 funziona su praticamente tutto, dai PC Windows agli iPhone, passando per i tablet Android. L'unica eccezione? Il servizio di backup nel cloud, riservato ai PC. Ecco i dettagli dei bundle Norton:

360 Standard : 29,99 euro per il primo anno (risparmi il 60%).

: per il primo anno (risparmi il 60%). 360 Deluxe : 34,99 euro per il primo anno (risparmi il 66%).

: per il primo anno (risparmi il 66%). 360 Advanced: 44,99 euro per il primo anno (risparmi il 66%).

Per ulteriori dettagli, visita la pagina ufficiale dei piani Norton 360 cliccando sul pulsante qui sotto. Scegliendo Norton, ottieni un antivirus completo a prezzo speciale che ti protegge su tutti i fronti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.