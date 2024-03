Un conto con IBAN, ma senza banca: apri Viabuy online in pochi minuti

Basta a lunghe code in banca e complicate procedure burocratiche: Viabuy ti permette di aprire il tuo conto online con IBAN personale e richiedere la tua prepagata Mastercard in meno di otto minuti, semplicemente online e senza dover presentare documenti, verifica di solvibilità o reddito dimostrabile.

La verifica per l'apertura di un conto Viabuy avviene interamente online, in modo rapido e intuitivo. Una volta completata, la carta ti verrà spedita immediatamente il giorno lavorativo successivo, consentendoti di riceverla direttamente a casa tua entro pochi giorni.

Tutto quello che Viabuy può offfrirti

Con Viabuy ottieni tutti i vantaggi di un conto bancario, senza doverti però affidare a una banca. Avrai accesso a un IBAN personale lussemburghese e tedesco, oltre a una comoda app per dispositivi mobili che ti permette di gestire le tue finanze in qualsiasi momento. Nessuna linea di credito: tutto il saldo del tuo conto è disponibile per i pagamenti con carta o per trasferimenti bancari.

La Viabuy Prepaid Mastercard è l'alternativa alla classica carta di credito tradizionale. È accettata in tutto il mondo, è dotata di numeri in rilievo e offre la stessa sicurezza e praticità di una carta di credito qualsiasi, ma senza il rischio di finire indebitati. Trattandosi di una prepagata, infatti, non potrai spendere più dell'importo disponibile sul tuo conto.

La carta è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall'UE, che ti garantisce massima protezione e tranquillità. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability di Mastercard, sei completamente protetto dalle frodi.

Il tasso di accettazione, al momento dell'iscrizione a Viabuy, è quasi del 100% per chi risiede nell'UE: ciò rende il conto Viabuy accessibile davvero a tutti. Ecco perché potrebbe essere la soluzione ideale anche per te: apri il tuo conto Viabuy online, senza stress e senza pratiche cartacee, in meno di otto minuti.

