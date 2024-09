Un anno di protezione fino a 5 dispositivi grazie allo sconto di Bitdefender

Quando cerchi un buon antivirus, non vuoi solo qualcosa che funzioni bene, ma anche un'opzione economicamente vantaggiosa. Ecco perché il nome Bitdefender è sinonimo di tranquillità e risparmio. Questo sistema di protezioni è davvero fenomenale e ti offre la possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi con uno sconto da urlo. Vediamo insieme cosa rende così speciale questo software.

Protezione fino a 5 dispositivi con il pacchetto Bitdefender

Iniziamo dai piani di abbonamento. Bitdefender offre tre diverse opzioni:

Antivirus Plus : solo per PC Windows, questo piano protegge fino a tre device e costa 19,99€ (sconto del 50%).

: solo per PC Windows, questo piano protegge fino a tre device e costa (sconto del 50%). Internet Security : sempre per tre device, offre un livello di protezione avanzato a 32,49€ (sconto del 50%).

: sempre per tre device, offre un livello di protezione avanzato a (sconto del 50%). Total Security: protezione fino a cinque device, incluse anche macOS, Android e iOS. Il costo? Solo 42,49€ per il primo anno (sconto del 50%).

Bitdefender utilizza tecnologie di intelligenza artificiale avanzata per intercettare e bloccare anche le minacce informatiche più recenti. In aggiunta, l’affidabile sistema anti-phishing e il browser speciale per l'online banking, ideali per proteggere le transazioni finanziarie.

Parliamo di prestazioni: non rallenta il tuo dispositivo, nemmeno durante le sessioni di gaming o di streaming, liberi definitivamente da buffering e rallentamenti. Ciliegina sulla torta è la possibilità di aggiungere la VPN, per navigare in anonimato e bypassare i blocchi geografici.

Insomma, se stai ancora pensando al tipo di antivirus da scegliere, Bitdefender Total Security è il pacchetto da tenere seriamente in considerazione. Tra tecnologie di intelligenza artificiale all’avanguardia e protezioni anti-phishing, fino alla possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi, è la scelta perfetta. Allora, cosa stai aspettando? È il momento perfetto per abbonarti, consapevole del fatto che tutti i tuoi dispositivi sono al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.