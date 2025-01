Un aiuto concreto per la sicurezza online dei tuoi figli, ora scontato!

Navigare sul web è ormai parte integrante della vita quotidiana, anche per i più piccoli. Tuttavia, il mondo online può nascondere insidie, come contenuti inappropriati o tentativi di contatto non sicuri. Per garantire una navigazione serena e protetta ai tuoi figli, Kaspersky Safe Kids si conferma una delle soluzioni più affidabili e accessibili sul mercato.

Adesso è possibile ottenere questo strumento a un prezzo speciale: solo 21,99€ per un anno, anziché 27,99€. Un’opportunità unica per migliorare la sicurezza dei tuoi figli senza gravare sul portafoglio. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità del tool in questione.

Kaspersky Safe Kids protegge i tuoi bambini dalle minacce dell'esperienza su Internet

Grazie a questo strumento di parental control, è possibile monitorare le attività online dei più giovani, impostare limiti di tempo per l’uso dei dispositivi e bloccare contenuti non adatti. L’app include anche una funzionalità di tracciamento GPS, che consente di sapere sempre dove si trovano i tuoi figli, offrendo un ulteriore livello di tranquillità.

Un altro punto di forza è la capacità di fornire rapporti dettagliati sulle abitudini digitali, aiutando i genitori a comprendere meglio il comportamento dei propri figli online. Il filtro per i contenuti inappropriati è personalizzabile e garantisce una protezione su misura per ogni età.

Ribadiamo l'offerta ora disponibile: sconto del 21% sul piano di un anno e prezzo di 21,99€ invece di 27,99€, con garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto. Se desideri creare un ambiente digitale sicuro e responsabile per i tuoi figli, questa è l’occasione perfetta per agire. Approfitta dell’offerta e scopri come può aiutarti a proteggere ciò che hai di più prezioso.

Vai sul sito di Kaspersky e attiva Safe Kids adesso.

