Ultimissimi giorni per approfittare del 65% di sconto sui corsi di lingua Babbel

Il nuovo anno è iniziato e siamo già entrati pienamente nella routine quotidiana con tutti gli impegni, personali, professionali e scolastici che sono ripresi a pieno regime. È quindi necessario organizzarsi se si vuole imparare una nuova lingua. Con Babbel è possibile farlo risparmiando il 65% sul costo del servizio e accedendo a una piattaforma completa e stimolante per l’apprendimento di una nuova lingua. Scegli quale lingua vuoi imparare tra quelle disponibili.

Babbel, la soluzione a tutti i problemi dei corsi di lingua

Spesso chi rimanda l’inizio di un corso di lingua lo fa per la mancanza di tempo, il timore di non essere in grado di imparare, la difficoltà di trovare un corso adeguato alle sue esigenze o per il costo elevato e non sostenibile. Con Babbel tutti questi problemi vengono facilmente risolti grazie a una piattaforma che offre corsi creati da insegnanti esperti ognuno adatto ai diversi livelli di preparazione.

Inoltre al momento dell’iscrizione Babbel prevede un test per individuare il livello così da ricevere una formazione con contenuti adeguati alle proprie conoscenze linguistiche. Il programma di studi, seguibile comodamente anche dall’applicazione mobile, può essere pianificato impostando un obiettivo settimanale su misura stabilendo il numero di lezioni da completare così da potersi adattare agli impegni di ciascuno.

Le lezioni sono brevi così da poter essere seguite in qualsiasi momento e non rivelarsi pesanti e noiose. Il metodo Babbel prevede inoltre un sistema basato su ascolto, scrittura, conversazione e grammatica con una funzione di ripetizione distanziata per consolidare la conoscenza del vocabolario. Ci sono anche lezioni di lingua dal vivo e la possibilità di accedere al proprio account personale da qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, eccetera) senza perdere i progressi raggiunti.

Un’offerta didattica completa che ancora per pochissimi giorni è in promozione con lo sconto del 65% su tutti i corsi così da consentire a tutti di coronare il sogno e raggiungere l’obiettivo di parlare e comprendere una lingua straniera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.