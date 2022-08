Ubuntu Unity 22.04.1: arrivato Unity 7.6

Il progetto Ubuntu Unity, spinoff di Ubuntu dedicata all'ambiente grafico Unity, torna a far parlare di se grazie al rilascio della nuova point release. Ubuntu Unity 22.04.1 si basa interamente sui pacchetti software provenienti dai repository di Ubuntu 22.04.1 LTS "Jammy Jellyfish", ovvero l'ultima incarnazione della distribuzione sviluppata dal team di coder Canonical. Tale build è sostanzialmente un aggiornamento del media d'installazione del sistema che integra una serie di bugfix e security patch arrivate durante questi mesi nei repository. La novità più rilevante che è possibile reperire in Ubuntu Unity 22.04.1 è sicuramente Unity 7.6, cioè l'ultima release di tale ambiente grafico open source.

Fin da quando è stato deprecato da Canonical, nel maggio del 2016, una gruppo di developer indipendenti ha deciso di continuare lo sviluppo di Unity. Questo è stato possibile grazie alla natura open source del desktop environment. Infatti tutto il suo codice è distribuito sotto licenza GPL (GNU General Public License). Questo ha permesso alla community di volontari di salvare tale progetto dal completo declino.

Unity 7.6 implementa un nuovo app launcher ed un HUD ridisegnato per offrire una UI (User Interface) moderna ed accattivante. Inoltre è presente anche il supporto agli accent color, impostabili dallo Unity Control Center, ed il bottone del cestino è stato riprogettato per funzionare con Nemo, ovvero il file manager di riferimento di Cinnamon. Unity nasce infatti come fork di GNOME Shell, tuttavia da quando Canonical è uscita di scena il suo team di developer sta via via cercando di svincolare Unity dalle diverse librerie di GNOME.

I coder hanno anche eseguito una vasta pulizia del codice, andando a ridurre, anche notevolmente in certi contesti, i consumi di RAM (Random Access Memory) di quasi 800MB, rendendo quindi il workflow dell'utente decisamente più fluido e snello. Il file ISO di Ubuntu Unity 22.04.1 è disponibile sul sito ufficiale del progetto.