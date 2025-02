Ubuntu: installazione su WSL diventa più semplice

Windows Subsystem for Linux (WSL) è una funzionalità di Windows 11 che consente agli sviluppatori di eseguire un ambiente Linux direttamente sulla propria macchina Windows. Gli sviluppatori possono scaricare le distribuzioni Linux richieste da Microsoft Store oppure possono utilizzare qualsiasi distribuzione Linux supportata importandola con un file tar. Ubuntu è una delle distribuzioni Linux più utilizzate su WSL. Nelle scorse ore, Canonical ha annunciato una nuova architettura di distribuzione per WSL che consentirà alle aziende di distribuire Ubuntu nei propri ambienti tramite una facile personalizzazione e distribuzione delle immagini. Canonical ha affermato che questo nuovo formato di distribuzione WSL basato su tar consentirà agli amministratori IT di distribuire, installare e gestire istanze WSL di Ubuntu da file tar.

Ubuntu: i vantaggi del nuovo aggiornamento WSL

Ubuntu su WSL sta ottenendo diversi vantaggi come parte del nuovo formato di distribuzione. Ad esempio, La distribuzione può essere installata direttamente da un file tar, eliminando la necessità di pacchetti specifici di Windows o l'uso di Microsoft Store. Inoltre, le organizzazioni possono ora ospitare autonomamente, ad esempio su una condivisione di rete, e controllare centralmente quali immagini WSL sono disponibili, garantendo la conformità con le policy di sicurezza e IT. Infine, sviluppatori e amministratori possono personalizzare le installazioni di Ubuntu modificando l'immagine stessa. Inoltre, il supporto cloud-init nativo su Ubuntu consente una configurazione e un'automazione più avanzate durante la configurazione iniziale.

Dopo aver scaricato l’ultima versione di WSL (2.4.8 o superiore) le aziende possono installare la nuova distribuzione in formato WSL in modo semplice. Basta eseguire il comando wsl --install ubuntu nel Terminale. In alternativa, è possibile scaricare l'immagine da Internet ed eseguire il comando o fare doppio clic sul file .wsl per iniziare l'installazione (wsl --install --from-file ubuntu.tar.wsl). Questo nuovo formato di distribuzione per Ubuntu su WSL è uno sviluppo gradito per le aziende. Infatti, semplifica la distribuzione e migliora la personalizzazione all'interno degli ambienti aziendali.