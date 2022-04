Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 LTS rilasciata

La settimana scorsa il team di coder Canonical ha rilasciato la stable release di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". L'ultima incarnazione di questa famosa distribuzione Linux porta con un vastissimo bacino di novità e innovazioni che migliorano la user experience generale. Oltre all'edizione standard di Ubuntu in questi giorni stanno via vai venendo rilasciate anche le numerose flavor dedicate ai diversi desktop environment open source. Quest'oggi vogliamo parlarvi proprio di una di queste derivate, ovvero di Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 LTS. Come forse avrete intuito dal nome si tratta dello spinoff dedicato all'ambiente grafico Cinnamon, uno dei fork di GNOME Shell di maggior successo e risonanza mediatica.

Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 LTS viene distribuita assieme a Cinnamon 5.2, ovvero la più recente versione di tale ambiente desktop, che implementa diverse feature di rilievo. Ad esempio il team di developer Cinnamon ha lavorato sulle GTK4 in modo tale da integrare maggiormente i vari programmi sviluppati con questo set di librerie, che adesso appaiono notevolmente più uniformi con il resto del desktop environment.

In Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 LTS troviamo una nuova versione del calendario di sistema. Tale applicativo è ora capace di interfacciarsi con il GNOME Evolution Data Server, quindi può accedere e gestire senza problemi il database dei contatti e degli eventi dell'utente tramite un unico backend.

In questa major release della distribuzione è reperibile anche un notevole upgrade per l'applet dell'audio di sistema, che è stata riprogettata in modo tale da apparire in modo più rifinito. Ad esempio non verrà più mostrata la scritta "Artista sconosciuto" in assenza dei metadati nei file multimediali.

Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 LTS porta con se un rinnovato Menu applet che adesso è capace di gestire al meglio la navigazione tramite tastiera con le lingue RTL (Right-to-Left). Inoltre è stato dotato del supporto alle symbolic icon per tutte le applicazioni installate e della funzionalità di auto-completamento dei risultati di ricerca.