Ubuntu 24.10 utilizzerà Wayland di default per gli utenti Nvidia

Canonical ha annunciato nuove funzionalità per Ubuntu 24.10 che verranno lanciate a metà ottobre di quest'anno. Tra queste vi è il supporto Wayland di default per gli utenti Nvidia e il supporto esteso per Full Disk Encryption (FDE) supportato da TPM. In primis, Canonical intende preparare il terreno per l'espansione di FDE riattivando il feedback dettagliato sui problemi di configurazione del dispositivo che impediscono agli utenti di utilizzare la funzionalità. Risolvendo tali problemi, gli utenti dovrebbero ottenere supporto e maggiore sicurezza. Successivamente, la società ha affermato che ridisegnerà la procedura guidata di benvenuto in modo che sia più coerente con il programma di installazione. Questo non è un cambiamento enorme in quanto ogni utente deve eseguire questo processo solo una volta per installazione. Tuttavia, dovrebbe migliorare l’esperienza degli utenti, in particolare quelli che utilizzano Ubuntu per la prima volta.

Ubuntu 24.10: Canonical lavora anche su Ubuntu Core Desktop, WSL e non solo

Un’altra interessante novità di questo aggiornamento è che Ubuntu 24.10 arriverà con GNOME 47, il cui rilascio è previsto per 18 settembre. Come accennato, per gli utenti che hanno schede grafiche Nvidia, Canonical punta anche ad abilitare Wayland per impostazione predefinita. L'azienda aveva precedentemente deciso di non passare a Wayland per gli utenti Nvidia. Ciò a causa di problemi noti dovuti all'uso massiccio di Ubuntu in AI/ML, VFX e altri settori. Abilitandolo in Ubuntu 24.10, Canonical spera di scoprire e correggere i bug prima che Ubuntu 26.04 LTS venga lanciato tra due anni.

Infine, gli sviluppatori stanno lavorando su Ubuntu Core Desktop, sugli Easter eggs del 20° anniversario, sul miglioramento del sottosistema Windows per Linux (WSL) e altro ancora. Nel suo post, Canonical ha anche affermato che cercherà di far crescere il team Ubuntu Desktop di almeno il 50% nel corso del prossimo anno. Inoltre, ha affermato che il futuro di Linux sul desktop è luminoso e che gli utenti interessati a lavorare su Ubuntu possono inviare la propria candidatura.