Windows Subsystem for Linux è ora disponibile come generally available

Il team di coder Microsoft ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati che WSL (Windows Subsystem for Linux), noto layer di compatibilità per l'esecuzione di binari Linux in modo nativo su Windows, è ormai completamente uscito dal ramo di sviluppo "Preview" ed è quindi finalmente etichettato come "generally available", ovvero disponibile per tutti gli utenti nel Microsoft Store. Il codice di Windows Subsystem for Linux è dunque ritenuto ormai sufficientemente stabile dai developer dell'azienda statunitense da poter essere considerato utilizzabile anche per gli ambienti di produzione ed in generale per qualsiasi tipologia di utenza interessata a tale tecnologia.

Windows Subsystem for Linux consente concretamente di eseguire applicativi da CLI (Command Line Interface) scritti per Linux anche su Windows 10 e Windows 11. In buona sostanza l'utente ha accesso ad una shell bash completa da cui operare come se si trovasse su di una vera distribuzione Linux. Tale configurazione è possibile grazie all'uso di un sistema di container che permettendo di eseguire l'emulatore di terminale ed un ambiente Linux, incluso il sistema di init come systemd, completo senza doversi affidare a soluzioni dual-boot o a macchine virtuali.

L'edizione da poco aggiornata disponibile nel Microsoft Store incluse 100 nuovi bugfix, che vanno a sistemare una serie di imperfezioni nel codice scoperte nelle settimane precedenti, rendendo quindi Windows Subsystem for Linux ancora più affidabile e rodato. Oltretutto a partire da quest'ultima release anche gli utenti Windows 10 possono anche eseguire applicativi Linux con una GUI (Graphical User Interface) completa, in precedenza infatti era una funzione esclusiva di Windows 11. Questo consente concretamente di migliorare l'user experience generale di tale feature, dando l'accesso ad una più vasta pletora di applicazioni Linux agli utenti del sistema operativo Microsoft.

L'update di Windows Subsystem for Linux è disponibile gratuitamente tramite il Microsoft Store, dunque tutti gli utenti possono accedervi senza problemi, basta appunto attendere che l'upgrade venga eseguito automaticamente oppure selezionarlo manualmente recandosi nello store.