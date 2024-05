Ubuntu 24.10: ISO build giornaliera disponibili per il download

Ora che Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) è ufficialmente aperto allo sviluppo, Canonical ha pubblicato le prime immagini ISO di build giornaliere per i primi utenti, sviluppatori di applicazioni e test del pubblico in generale. Le prime build giornaliere di Ubuntu 24.10 sono basate sulla precedente versione di Ubuntu, ovvero Ubuntu 24.04 LTS, arrivata il mese scorso il 25 aprile. Ciò significa che includono gli stessi componenti principali e versioni software della versione Noble Numbat. Durante il ciclo di sviluppo di sei mesi, le ISO della build giornaliera di Ubuntu 24.10 verranno aggiornate con alcune delle più recenti tecnologie GNU/Linux e software Open Source. Tra queste vi è il prossimo ambiente desktop GNOME 47, lo stack grafico Mesa 24.1 e il kernel Linux 6.10. Inoltre, è possibile aspettarti tecnologie GNU/Linux come GCC 14, GNU Binutils 2.42, LLVM 18, Python 3.12, Rust 1.75, Qt 6.6.2, KDE Frameworks 6 ecc.

Ubuntu 24.10: disponibili anche le build giornaliere di Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu

Canonical potrebbe anche portare più applicazioni nel formato sandbox Snap e includere altre nuove funzionalità che verranno rivelate in tempo. Gli utenti possono scaricare le prime immagini ISO della build giornaliera di Ubuntu 24.10 dal sito web ufficiale sin da subito. Inoltre, sono disponibili per il download anche le build giornaliere di Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu e il resto delle versioni ufficiali di Ubuntu. Come al solito, bisogna comunque tenere presente che si tratta di versioni pre-release che potrebbero contenere bug e altri problemi. Questi potrebbero impedire di avere un'esperienza desktop o server Ubuntu stabile a causa di blocchi e malfunzionamenti. È quindi sempre meglio evitare di installarli sul proprio computer principale.

Il rilascio finale di Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) è previsto per il 10 ottobre 2024. Canonical ha comunque intenzione di lanciare la versione beta il prossimo 19 settembre e la versione Release Candidate (RC) il 3 ottobre.