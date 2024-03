GNOME 46: rilascio ufficiale con Ubuntu 24.04 LTS e Fedora 40

GNOME Project ha reso disponibile per il download la versione 46, nome in codice Kathmandu. Alcune delle modifiche evidenziate includono l'accesso remoto con RDP, frequenze di aggiornamento variabili (VRR), miglioramenti dell'accessibilità, notifiche e impostazioni migliorate, una nuova app File con ricerca globale migliorata e altri miglioramenti e l'aggiunta di nuove app in GNOME Circle. Gli utenti che vorranno provare GNOME 46 non dovranno aspettare molto. Ad aprile, Fedora 40 verrà rilasciata prima con questa distribuzione e poi circa una settimana sarà il turno di Canonical con Ubuntu 24.04 LTS. Uno dei miglioramenti più interessanti di GNOME 46 è l'aggiunta di Microsoft OneDrive alla funzionalità Account online di GNOME. In questa versione gli utenti saranno in grado di connettere il proprio account Microsoft 365 in Impostazioni. Fatto ciò, OneDrive verrà visualizzato nella barra laterale File.

GNOME 46: protezione contro i malware e miglioramenti nella ricerca

Alcune delle modifiche maggiori di GNOME 46 includono un utilizzo ridotto della memoria per la ricerca, migliori prestazioni di registrazione dello schermo, una gestione più efficiente delle risorse da parte di Image Viewer e miglioramenti della velocità nelle app terminali di GNOME. L'app Image Viewer e le tecnologie di ricerca di GNOME offrono anche una migliore protezione contro i malware. Quest’ultimi non sono molto diffusi su Linux, ma le nuove misure proattive aiuteranno ulteriormente a proteggere gli utenti. GNOME 46 include interfacce e testo sullo schermo più nitidi, ma anche UI più chiare quando si utilizzano scale di visualizzazione frazionarie. Questi miglioramenti dipendono dalle app GNOME che utilizzano l'ultima versione GTK.

A parte i miglioramenti della ricerca in File, in questo aggiornamento la finestra di dialogo di trasferimento file è stata leggermente migliorata. Nelle versioni precedenti, la finestra di dialogo di trasferimento era nascosta in un piccolo pulsante in alto a sinistra della finestra che si riempiva gradualmente man mano che il file veniva copiato. Per gli utenti non era però chiaro se il trasferimento del file fosse iniziato oppure no GNOME 46 ha quindi sostituito il vecchio pulsante di trasferimento file con il pulsante di ricerca. La finestra di dialogo di trasferimento file è stata quindi spostata nella parte inferiore della barra laterale. Gli utenti ora vedranno un cerchio che si riempie man mano che il trasferimento dei file procede. Inoltre, visualizzeranno anche una notifica che informa loro che i file vengono copiati.