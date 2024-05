Ubuntu 24.04 LTS è ora ottimizzato per Milk-V Mars RISC-V SBC

Canonical, la società creatrice di Ubuntu Linux, ha annunciato che offrirà un'immagine ottimizzata di Ubuntu 24.04 LTS per computer a scheda singola Milk-V Mars RISC-V. Denominata come il primo SBC RISC-V ad alte prestazioni di Milk-V (dalle dimensioni di una carta di credito), la scheda Milk-V Mars è alimentata dal processore StarFive JH7110 con una GPU 3D integrata. Si tratta della piattaforma hardware ideale per gli sviluppatori e gli appassionati di RISC-V. Milk-V Mars supporta moduli eMMC plug-and-play e fino a 8 GB di RAM LPDDR4, uno slot E-Key M.2 per moduli WIFI/BT, una porta HDMI 2.0 che supporta la risoluzione 4K, un MIPI CSI a 4 canali, un 2 MIPI CSI a canale, un GPIO a 40 pin, una porta Ethernet RJ45 che supporta Power over Ethernet (PoE), tre porte USB 3.0 e una porta USB 2.0.

Ubuntu 24.04 LTS: gli altri SBC RISC-V supportati da Milk-V Mars

Gli utenti che acquistano o hanno un computer a scheda singola Milk-V Mars possono già scaricare e installare Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Secondo Canonical, Ubuntu è il miglior sistema operativo per l'hardware RISC-V. Come ricordato dagli sviluppatori: “noi di Canonical crediamo che l'open source sia il modo migliore per accelerare l'innovazione. Ciò ci motiva a creare un'ampia gamma di comunità open source sotto l'ombrello di Ubuntu. Il software open source è apprezzato da sviluppatori e innovatori, ma comporta una serie di sfide”.

Gli utenti possono scaricare Ubuntu 24.04 LTS per scheda Milk-V Mars dal sito web ufficiale di Ubuntu. Lo stesso vale per gli altri SBC RISC-V ufficialmente supportati. Questi includono StarFive VisionFive 2, Microchip PolarFire SoC FPGA Icicle, Sipeed LicheeRV D1, AllWinner Nezha e SiFive. Gli utenti con unità NVMe possono scaricare l’installer live di Ubuntu 24.04 LTS Server per distribuire il sistema operativo su Milk-V Mars SBC. In caso contrario, è possibile invece scaricare l'immagine preinstallata di Ubuntu Server.