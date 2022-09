Ubuntu 22.10: in arrivo una nuova versione ufficiale con Unity

Ubuntu Unity tornerà ad essere una versione ufficiale della distribuzione sviluppata da Canonical. Gli sviluppatori dell'azienda capitanata dal CEO (Chief Executive Officer) Mark Shuttleworth hanno infatti approvato la richiesta fatta dai coder di Ubuntu Unity e dunque a partire da settembre questa flavor dedicata all'ambiente grafico Unity tornerà a far parte del ventaglio di spinoff ufficialmente affiliate alla versione standard di Ubuntu.

Ubuntu Unity 22.10 verrà quindi integrata nel ciclo di rilascio ufficiale del sistema e presto dovrebbero essere disponibili anche le relative daily build oltre che a breve anche la beta release. Unity è sostanzialmente un fork di GNOME. Fin da quando tale progetto venne dismesso da Canonical, nel maggio del 2016, una folta community di developer indipendenti ha deciso di continuare a mantenere ed sviluppare tale ambiente grafico in modo tale da non farlo cadere nell'oblio. Questo è stato realizzabile grazie alla natura open source di Unity. Il suo codice infatti è stato distribuito sotto licenza GPL (GNU General Public License). Questo ha permesso ai volontari di prendere le redini del progetto e di rinnovarlo completamente.

Unity 7.6 dispone di diverse funzionalità interessanti come ad esempio il supporto agli accent color, regolabili dallo Unity Control Center, inoltre il pulsante dedicato al cestino è stato riprogettato in modo tale da operare tramite Nemo, il file manager sviluppato dal team di Linux Mint per il desktop environment Cinnamon. Questo perché l'uso delle versioni più recenti di Nautilus, il file manager del progetto GNOME, comportava alcune problematiche tecniche.

Inoltre è stata eseguita una completa revisione del codice che ha permesso di diminuire, in certi contesti e su certe configurazioni hardware, i consumi di RAM (Random Access Memory) di quasi 800MB, rendendo quindi il workflow dell'utente decisamente più snello.

Ubuntu Unity 22.10 include al suo interno anche diversi altri software molto interessanti come ad esempio Pluma, un editor di testo molto leggero, e Synaptic, il famoso gestore di pacchetti grafico che un tempo era di default anche sulle versioni standard di Ubuntu.