Ubuntu 20.04.5 LTS: rilascio rimandato a causa dei driver Nvidia

Il team di Canonical continua ad accumulare ritardi nei rilasci delle diverse point release di Ubuntu. Nelle settimane precedenti vi avevamo infatti parlato delle problematiche inerenti alla release di Ubuntu 22.04.1 LTS (Long Term Support) "Jammy Jellyfish", ovvero il primo update del media d'installazione della distribuzione. Tale rilascio avrebbe dovuto essere disponibile ad inizio del mese di agosto tuttavia venne rimandato di alcuni giorni a causa di una serie di bug molto gravi che compromettono il corretto funzionamento degli installer Snap di varie applicazioni, come ad esempio quello riguardante il browser open source Firefox. Quest'oggi invece i coder di Canonical hanno comunicato alla propria community di utenti che ci sarà un ritardo nel rilascio di Ubuntu 20.04.5 LTS "Focal Fossa" a causa di alcuni problemi riscontrati con i driver proprietari Nvidia.

Ubuntu 20.04.5 LTS "Focal Fossa" sarà la quinta point release di questa versione della distribuzione. In buona sostanza si tratta di un aggiornamento complessivo del file ISO che implementerà tutta una serie ti patch ed update che già oggi è possibile reperire nei repository software. I programmatori Canonical hanno però dovuto rimandare il rilascio di tale upgrade perché è stato ritenuto necessario eseguire un rebuild delle immagini d'installazione a causa di un "driver issue" con il blob binario Nvidia.

Nel dettaglio si tratta di un problema con il pacchetto NVIDIA 390, ovvero dei legacy driver disponibili per Linux 5.13, anche se tecnicamente su Ubuntu 20.04 è già disponibile Linux 5.15 LTS. I driver NVIDIA 390 vengono infatti utilizzati da una vasta serie di GPU (Graphics Processing Unit) datate.

Tecnicamente Canonical ha cessato il supporto ufficiale a tale release dei driver a gennaio 2022, tuttavia attualmente il kernel Linux 5.15 supporta ancora la serie 390. Dunque per evitare di tagliare tale supporto i developer hanno deciso di rimandare il rilascio di Ubuntu 20.04.5 LTS "Focal Fossa" e di ripacchettizzare tali driver in modo appropriato anche per Linux 5.15.