TV Hisense adatta ad ogni stanza: OFFERTA ATTIVA su Amazon

La smart TV Hisense da 43 pollici QLED 4K offre un'esperienza di visualizzazione straordinaria grazie alla sua tecnologia QLED UHD 4K, che assicura una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Il suo design Slim si distingue per la riduzione delle cornici, offrendo una maggiore superficie di immagine per un coinvolgimento ottimale.

Dotata del sistema operativo Smart VIDAA U6, questa smart TV offre una navigazione intuitiva e una gamma di funzionalità avanzate. Grazie ai controlli vocali, all'integrazione di Alexa Built-In e al Wi-Fi integrato, è possibile accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti tramite il telecomando incluso, che offre anche un accesso diretto a piattaforme popolari come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+ e Rai Play.

Per una visione tradizionale, la TV è dotata di Sintonizzatore Digitale Terrestre T2, garantendo una vasta scelta di canali televisivi senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. La presenza di HDMI 2.0 assicura una connettività avanzata e supporta funzionalità come il Game Mode Plus, che include ALLM, VRR e Low Input Lag, ottimizzando l'esperienza di gioco.

L'audio non delude nemmeno, con un sistema di 14W Dolby Atmos, che offre un suono coinvolgente e avvolgente per un'esperienza multimediale completa. Questa TV Hisense si presenta come una scelta eccellente per chi cerca una combinazione di prestazioni visive, funzionalità smart e qualità audio in un'unica soluzione televisiva.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 18% sulla smart TV Hisense per un costo totale di 329€.