Tux Paint 0.9.30: arrivata una nuova sizing option

I coder di Tux Paint, software open source dedicato al digital painting, hanno avviato la distribuzione del nuovo upgrade del programma. Tux Paint 0.9.30 implementa delle nuove funzionalità che vanno concretamente a migliorare la già buona UX (User Experience) di questo applicativo dedicato ai bambini. Questa build arriva nel ramo stabile del progetto dopo più di un mese di lavori ed include alcuni nuovi strumenti che rendono più semplici le operazioni di disegno. Ad esempio è reperibile la nuova sizing option all'interno dei Magic tool che potenzia appunto la funzione di resize integrata nel programma. I genitori dei bambini possono però disabilitare tale feature se si desidera dare dei compiti di disegno più complessi o per rendere la UI del programma più semplice e lineare.

In Tux Paint 0.9.30 è stata migliorata la funzione di selezione dell'intensità di un effetto nei tool : Brushstroke, Desaturate, Kaleidoscope, Metal Paint e Tint. Tale aggiunta permette sostanzialmente all'utente di applicare un effetto in modo più fine rispetto alle edizioni precedenti del programma. In questa release è presente anche: la nuova "TV (Bright)" variation dentro i tool TV, l'utility Rainbow Cycle che permette di cambiare colore ad un disegno quando lo si desidera, il nuovo Foam sound effect all'interno dello strumento Foam, ed inoltre sono state migliorare le prestazioni della funzione di clonazione ed è stata aggiunta la XOR effect preview nel tool String V e in String Corner.

Altra aggiunta degna di nota che è stata inserita in Tux Paint 0.9.30 è sicuramente la funzione di ritorno a capo automatico per i testi presenti all'interno delle tabelle con pulsanti cosi da garantire una migliore leggibilità all'utente dei diversi avvisi o delle opzioni disponibili all'interno degli innumerevoli strumenti integrati in questo software.

Tux Paint 0.9.30 sarà presto disponibile nei repository delle distribuzioni Linux oppure se lo si preferisce è possibile anche affidarsi al comodo pacchetto precompilato in formato Flatpak che permette di ottenere subito l'edizione più aggiornata di tale applicativo.