Tutto Sky a 9€ per un mese: zero vincoli e Euro 2024 incluso

La nuova promozione di Sky è l'occasione giusta per guardare tutte le partite di Euro 2024 con un costo ridotto. In questo momento, infatti, è possibile attivare la promo Prova Sky a 9 euro che consente l'accesso a tutti i pacchetti dell'offerta Sky per 30 giorni e senza alcun vincolo. In questo modo, oltre a tantissimi contenuti di intrattenimento (Sky TV, Sky Cinema, Netflix senza pubblicità e Paramount Plus), c'è la possibilità di accesso a una ricca offerta sportiva, con anche tutti i match di Euro 2024. Per attivare la promozione basta visitare il sito ufficiale di Sky.

Prova Sky a 9 euro per un mese e vedi tutto Euro 2024

Con la promozione in corso è possibile accedere a tutta l'offerta di Sky per 30 giorni con un costo di appena 9 euro una tantum. Si tratta di un'offerta ottima, completa e, soprattutto, senza alcun vincolo. Attivando questa promozione si avrà la possibilità di accedere a:

Sky TV con tutti i contenuti di intrattenimento di Sky

con tutti i contenuti di intrattenimento di Sky Sky Cinema con tutta la programmazione di cinema di Sky

con tutta la programmazione di cinema di Sky Sky Sport e Sky Calcio con tutta la programmazione sportiva di Sky

con tutta la programmazione sportiva di Sky Netflix con piano base senza pubblicità

con piano base senza pubblicità Paramount Plus

Come sottolineato in precedenza, si tratta di un'offerta senza vincoli. Con questa soluzione è possibile accedere a tutti i contenuti Sky con un costo ridotto al minimo e per un intero mese, scegliendo poi se continuare o meno di usufruire dell'abbonamento alla fine del periodo promozionale (andando ad attivare l'offerta desiderata tra quelle disponibili).

Si tratta di un piccolo trucco per seguire tutte le partite di Euro 2024 tramite Sky beneficiando di un costo minimo. L'accesso ai contenuti può avvenire anche tramite Sky Go, app disponibile su smartphone, tablet e computer. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

