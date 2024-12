Tutto il meglio di Sky a meno di 40 euro al mese con questa offerta

Se nutri interesse verso i contenuti di Sky ma hai sempre desistito per via del prezzo, ti segnaliamo la nuova offerta che riunisce Sky Wifi, Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio a 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 89,80 euro, per un risparmio complessivo in un anno e mezzo di 898 euro. La promozione è valida fino al 22 dicembre per i nuovi clienti Sky che aderiscono al servizio fibra (Sky Wifi) e al decoder Sky Stream.

Con questa nuova offerta di Sky è inoltre possibile vedere tutte le puntate di MasterChef Italia, che dal 12 dicembre tornerà in onda su Sky Uno con una nuova edizione. Confermatissimi anche per questa stagione i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

La nuova offerta da standing ovation di Sky

"Un'offerta da standing ovation". Così il sito ufficiale di Sky presenta la nuova promozione che include l'intrattenimento di Sky con lo sport e la velocità della connessione Sky Wifi a meno di 40 euro al mese, per un risparmio che sfiora i 900 euro in 18 mesi. Tra le altre cose, non sono previsti costi di attivazione per il servizio della fibra, che normalmente richiede invece 49 euro.

A proposito di Sky Wifi, la pay-tv garantisce una fibra ultraveloce per navigare alla massima velocità, più il modem Sky Wifi Hub e l'opzione Wifi sicuro per restare connessi a Internet in totale sicurezza.

E con lo sport di Sky, gli appassionati sportivi possono vedere la nuova UEFA Champions League, le coppe europee, i motori, il tennis e il basket, più la Serie A con 3 partite su 10 ogni giornata, tutta la Serie C e i migliori incontri di Premier League e Bundesliga.

L'offerta è valida fino al 22 dicembre per i nuovi clienti. Maggiori informazioni su questa pagina del sito ufficiale Sky.

