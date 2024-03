Tutti i contenuti di Sky senza abbonamento: con le offerte NOW è possibile (da 6,99 €/mese)

NOW è la soluzione giusta per accedere a Sky senza abbonamento. La piattaforma di streaming, grazie ai suoi tre Pass (Entertainment, Cinema e Sport), consente ai suoi utenti la possibilità di seguire i canali Sky e di accedere ai contenuti on demand della Pay TV satellitare con condizioni particolarmente vantaggiose.

Ogni Pass di NOW è disponibile senza vincoli, con un canone mensile prepagato. Per chi sceglie l'offerta con permanenza minima di 12 mesi, però, c'è uno sconto aggiuntivo che rende ancora più conveniente l'offerta di NOW.

Per accedere ai contenuti di NOW si parte da 6,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale NOW, accessibile di seguito.

Tutti i contenuti di Sky sono su NOW

L'offerta di NOW si articola in 3 diversi Pass con vari bundle da considerare. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono le seguenti opzioni:

Pass Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure di 9,99 euro al mese per 12 mesi

Per entrambe le offerte ci sono 30 giorni gratis di Premium, l'opzione che elimina la pubblicità dai contenuti on demand e consente 2 visioni in contemporanea. Terminato il periodo promozionale, è possibile continuare a usare Premium al costo di 5 euro in più al mese. Ricordiamo che il Pass Entertainment consente l'accesso ai contenuti di Sky TV mentre il Pass Cinema ai contenuti di Sky Cinema.

Da valutare anche l'offerta dedicata al Pass Sport, che consente l'accesso ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport. In questo caso, ci sono due opzioni:

Pass Sport al costo di 14,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 14,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Sport + Opzione Premium al costo di 19,99 euro al mese oppure di 15,99 euro al mese per 12 mesi

Le offerte sono accessibili direttamente dal sito di NOW:

