Tutte le tue password in un unico posto: NordPass Premium a meno di 2€

Stanco di doverti ricordare tutte le password dei tuoi profili e account? Allora dovresti prendere in seria considerazione un password manager come NordPass: questo utilissimo strumento, infatti, è in grado di archiviare chiavi di accesso, login e altri dati sensibili all'interno di una cassaforte sicura, a cui soltanto tu potrai accedere. Ora, con la promozione attiva, puoi risparmiare il 43% se scegli di abbonarti a NordPass Premium online. Il costo mensile, in offerta, è di soli 1,69 euro.

Ecco quello che può fare NordPass

Sono diversi i vantaggi NordPass Premium che renderanno la gestione delle tue credenziali ancora più semplice e immediata. Con questo utilissimo servizio, che vanta architettura zero-knowledge, potrai salvare un numero illimitato di password e rendere automatico il login, senza dover compilare i campi ogni volta, ma anche generare password complesse, condividere le tue chiavi di accesso in modo sicuro con chi desideri, memorizzare altri dati sensibili come i dati delle carte di credito, importare ed esportare facilmente le password.

In più, NordPass Premium ti permette di monitorare il web per individuare possibili fughe di dati, ti aiuta a identificare password deboli o riutilizzare e garantisce l'accesso al vault personale in caso di emergenza. Tutto ciò che archivi all'interno di NordPass verrà sincronizzato automaticamente su tutti i tuoi dispositivi e potrai accedervi in modo sicuro tramite autenticazione a più fattori o riconoscimento biometrico.

Approfitta della promozione: sottoscrivi online il piano di 2 anni a NordPass Premium e ottieni l'accesso al servizio a soli 1,69 euro al mese. Ricorda che tutti i piani NordPass sono coperti dalla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, che ti garantiscono rimborso completo in caso di problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.