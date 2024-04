Tutta l'offerta Sky e Netflix per un mese: solo 9€, senza vincoli

Per tutti i nuovi clienti Sky c'è la possibilità di provare tutti i contenuti delle promozioni della Pay TV e poi scegliere l'offerta più adatta alle proprie preferenze. Grazie alla promozione Prova Sky Q, infatti, è possibile accedere a Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio oltre a Netflix, con piano Base senza pubblicità, e Paramount Plus.

La promozione prevede un accesso completo per un totale di 30 giorni a fronte di un costo di 9 euro. Non ci sono vincoli e non ci sono obblighi legati all'attivazione di una nuova offerta con Sky alla fine del periodo promozionale. Per tutti i dettagli sulla promo è sufficiente accedere al sito ufficiale di Sky.

Cosa include Prova Sky Q

La promozione Prova Sky Q consente un accesso senza limiti ai contenuti proposti dalla Pay TV. A disposizione degli utenti ci sono:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show e i documentari della programmazione Sky

con tutte le serie TV, gli show e i documentari della programmazione Sky Sky Cinema con tutti i canali dedicati al mondo del cinema

con tutti i canali dedicati al mondo del cinema Sky Calcio e Sky Sport con tutta l'offerta sportiva di Sky (Serie A, Champions League, Formula 1 e molto altro ancora)

e con tutta l'offerta sportiva di Sky (Serie A, Champions League, Formula 1 e molto altro ancora) Netflix , con il piano Base senza pubblicità (successivamente, attivando un'offerta Sky, è possibile passare anche ai piani Standard e Premium)

, con il piano Base senza pubblicità (successivamente, attivando un'offerta Sky, è possibile passare anche ai piani Standard e Premium) Paramount Plus (incluso nel pacchetto Sky Cinema)

(incluso nel pacchetto Sky Cinema) decoder Sky e l'accesso a Sky Go

La promozione prevede un costo di 9 euro con l'accesso completo a tutti i contenuti per 30 giorni. L'offerta non prevede alcun vincolo. Alla fine del periodo di "prova", infatti, sarà possibile scegliere se attivare un'offerta Sky, tra le varie proposte disponibili in listino, oppure se rinunciare alla possibilità di passare a Sky, restituendo il decoder in un qualsiasi negozio Sky.

Per tutti i dettagli sulla nuova promozione e per completarne l'attivazione basta seguire il link qui di sotto.

