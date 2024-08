Tutta la Serie A è su DAZN: come guardare le partite e pagare meno di 30 €/mese

Per accedere a tutto il catalogo di DAZN e guardare la Serie A in streaming è possibile scegliere tra due diversi piani, DAZN Standard e DAZN Plus. Ciascun piano è disponibile, a sua volta, in tre versioni (piano mensile, piano annuale con pagamento mensile e piano annuale con pagamento in un'unica soluzione).

La soluzione più conveniente, in termini di spesa complessiva, è il piano annuale con pagamento in un'unica soluzione che consente di ridurre la spesa effettiva per DAZN a meno di 30 euro al mese. Con questa versione, infatti, DAZN Standard costa 359 euro, pari a 29,92 euro al mese (c'è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal).

Per scegliere e attivare la versione desiderata del servizio basta visitare il sito ufficiale di DAZN.

Quanto costa DAZN? Tutte le opzioni disponibili

Per guardare DAZN in streaming è possibile scegliere tra diverse opzioni. Il piano Standard è disponibile in queste tre versioni:

abbonamento annuale da 359 euro , pari a 29,92 euro al mese

da , pari a abbonamento annuale con pagamento mensile da 34,99 euro al mese

abbonamento mensile da 44,99 euro al mese

Il piano Plus, che include la possibilità di accesso alla piattaforma da due dispositivi differenti, anche utilizzando due diverse connessioni, è disponibile in tre versioni:

abbonamento annuale da 599 euro , pari a 49,91 euro al mese

, pari a abbonamento annuale con pagamento mensile da 59,99 euro al mese

abbonamento mensile da 69,99 euro al mese

Si tratta di un'offerta completa e ricca di vantaggi. Per guardare le partite di Serie A in streaming su DAZN è possibile scegliere tra 6 diversi piani. Ricordiamo che DAZN ha l'esclusiva di 7 partite per turno e la co-esclusiva di 3 partite. Per accedere alla piattaforma e scegliere la versione desiderata dell'abbonamento basta seguire il link qui di sotto.

