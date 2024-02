Tutta la qualità di Bose nella Soundbar al 20% di sconto su Amazon

Bose è una delle aziende più rilevanti nell'ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, la sua soundbar viene messa in sconto del 20% e viene venduta al prezzo totale e finale di 159€.

Maxi offerta sulla soundbar Bose: -20%

La soundbar Bose Series II offre un'esperienza audio impeccabile e semplice da utilizzare. Con la sua tecnologia di connettività Bluetooth, questa soundbar si integra facilmente con il tuo televisore e altri dispositivi compatibili, offrendo un'ampia gamma di opzioni di riproduzione audio. Una delle caratteristiche distintive di questa soundbar è il suo Dialogue Mode, che migliora la chiarezza dei dialoghi senza la necessità di regolare il volume.

Basta premere il pulsante dedicato sul telecomando incluso per attivare questa funzione. La configurazione della Bose Soundbar Series II è estremamente semplice, con un unico collegamento al televisore tramite il cavo audio ottico incluso. Questo la rende pronta all'uso in pochi istanti, senza complicazioni.

Nonostante le sue prestazioni audio eccezionali, questa soundbar ha dimensioni compatte, con un'altezza di circa 7 centimetri, che le permettono di adattarsi facilmente sotto la maggior parte dei televisori. È inclusa anche una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar in modo elegante e discreto.

Grazie alla connettività Bluetooth, la Bose Soundbar Series II consente di riprodurre musica, podcast e altri contenuti direttamente dalla soundbar in modalità wireless. Basta premere il pulsante "Bluetooth" sul telecomando per associare un dispositivo e goderti la tua musica preferita senza fili.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sulla soundbar Bose, un dispositivo di estrema qualità garantita dall'azienda produttrice, tra le più rilevanti e importanti a livello mondiale: costo totale di 159€.

