Tutta la musica gratis per 6 mesi: è la nuova promo di Apple Music

Grazie alla nuova promozione in corso in questo momento, è possibile accedere ad Apple Music con 6 mesi gratis. Per sfruttare la promozione è necessario avere a disposizione un iPhone o un iPad compatibile oltre a un dispositivo audio incluso nell'elenco stilato da Apple (che riportiamo di seguito) da abbinare all'iPhone/iPad.

L'offerta sarà poi riscattabile tramite l'app di Apple Music, da cui sarà possibile attivare l'abbonamento con 6 mesi gratis. Per chi non può accedere alla promozione, invece, Apple mette a disposizione un mese di prova gratuita di Apple Music, accessibile di seguito.

Come accedere ad Apple Music con 6 mesi gratis

Per richiedere i 6 mesi gratis di Apple Music è necessario:

avere un iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS oppure un iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

aggiornato all’ultima versione di iOS oppure un aggiornato all’ultima versione di iPadOS abbinare, via Bluetooth, al proprio iPhone o al proprio iPad un dispositivo audio a scelta tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

a scelta tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro aggiornare all'ultima versione disponibile sia il sistema operativo di iPhone/iPad che l'app di Apple Music

A questo punto, è sufficiente accedere all'app di Apple Music: un banner nella Home Page confermerà all'utente la possibilità di riscattare la promo. Sarà sufficiente premere sul banner e completare la procedura di registrazione per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music. L'offerta è valida a tempo limitato.

Per tutti gli altri utenti, invece, è possibile richiedere la prova gratuita di 1 mese di Apple Music. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, il servizio di streaming musicale di Apple si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo. In qualsiasi momento è possibile disattivare il rinnovo automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.