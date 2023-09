Tutela i tuoi dispositivi con Avira Prime e risparmia il 40%

Avira Prime, uno dei più diffusi antivirus nel mercato, è ora in sconto del 40%. Una buona opportunità per acquistare un pacchetto con cui poter proteggere dalle minacce informatiche differenti tipologie di dispositivi, beneficiando di funzionalità avanzate come una VPN integrata e altro.

Grazie allo sconto, il pacchetto ha un prezzo di soli 5€ al mese per un anno, anziché 8,75€.

Cosa offre Avira Prime

Avira Prime consente di proteggere fino a 5 dispositivi con un solo abbonamento, tra PC, Mac, smartphone Android o iOS, tablet e browser. Il pacchetto include tutto in uno, fornendo l'accesso a tutte le funzionalità per garantire la protezione e la privacy online, assicurando il massimo delle prestazioni.

Come ormai molti servizi, anche Avira garantisce una privacy totale per quanto riguarda i dati personali. Non ha infatti accesso ad alcuna informazione, non cede dati a terzi e fa uso di crittografia di alto livello per far si che il proprietario sia l'unico a cui può avere accesso.

L'antivirus è dotato di un efficace motore in grado di rilevare precocemente qualsiasi tentativo di minaccia o software malevolo. Un clic consentirà di avviare la scansione dell'intero sistema per ricercare eventuali malware, ma rilevare anche possibili password deboli, applicativi obsoleti e reti vulnerabili. In questo modo avrete a disposizione le funzionalità di più di una decina di app in un unico posto, alzando ulteriormente il livello di sicurezza del sistema.

Avira è semplice da utilizzare e riunisce tutto in un'unica interfaccia. Gestite facilmente la sicurezza e monitorate la situazione con pochi clic o tocchi, da PC, Mac o smartphone. La VPN integrata consente inoltre di navigare in totale anonimato, tenendo private informazioni personali come l'indirizzo IP e la propria posizione, attraverso l'uso di server su cui viene instradato il traffico di rete. Ciò permette di visitare qualsiasi sito senza alcuna restrizione geografica, così come poter fruire di qualsiasi contenuto multimediale.

Sottoscrivendo Avira Prime potrete beneficiare di una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

