Il tuo computer compatto e potente: MINISFORUM UM880 Plus in sconto di 150€

Scopri la potenza e la versatilità del MINISFORUM UM880 Plus, il mini PC che combina performance straordinarie e un design ultra compatto. Ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di 599 euro, applicando il coupon in pagina. Con questo dispositivo, il tuo lavoro e il tuo intrattenimento non saranno più gli stessi.

Prestazioni senza compromessi

Al centro del MINISFORUM UM880 Plus troviamo il processore AMD Ryzen 7 8845HS, dotato di 8 core e 16 thread, capace di raggiungere frequenze fino a 5,1 GHz. Una potenza di calcolo ideale per gestire con agilità attività impegnative come il gaming, l'editing video e persino le applicazioni di intelligenza artificiale. La grafica integrata AMD Radeon 780M garantisce una qualità visiva eccezionale, perfetta per i creativi e i gamer più esigenti.

Un vero punto di forza di questo mini PC è la presenza della porta OCuLink, un’interfaccia che offre velocità di connessione superiori a Thunderbolt 4 e USB4. Questo significa che potrai collegare schede grafiche esterne o altre periferiche ad alte prestazioni per espandere ulteriormente le possibilità del tuo dispositivo.

Configurazione multi-monitor e memoria esagerata

Se lavori con più schermi o ami immergerti nei dettagli di contenuti in alta risoluzione, il supporto per tre monitor 4K simultanei sarà una piacevole sorpresa. Grazie alle connessioni HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB4, potrai creare una configurazione visiva impeccabile, ideale per il multitasking o l'intrattenimento.

Il MINISFORUM UM880 Plus offre fino a 32 GB di RAM DDR5, espandibili fino a 96 GB, e un SSD NVMe da 1 TB, con possibilità di upgrade fino a 4 TB. Grazie al design intelligente con pannello di accesso rapido, aggiornare il tuo dispositivo sarà semplice e veloce, rendendolo una soluzione ideale per il futuro.

Con il supporto per WiFi 6E e Bluetooth 5.3, il UM880 Plus garantisce connessioni wireless stabili e rapide. Inoltre, le due porte Ethernet da 2,5 Gbps lo rendono perfetto per applicazioni di rete avanzate, come firewall o server domestici. In un corpo compatto di soli 18,2 x 16,2 x 11,4 cm e un peso di 1,42 kg, questo mini PC è progettato per adattarsi ovunque.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: scopri subito tutti i vantaggi del MINISFORUM UM880 Plus e rendilo parte della tua postazione ideale. La combinazione di potenza, versatilità e design lo rende una scelta vincente per chi cerca un dispositivo che possa fare davvero tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.