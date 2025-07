Mini PC Gaming con i7, 32GB RAM, SSD 1TB e GeForce RTX 3060M al 30%

Vuoi acquistare un computer da gaming che sia compatto ma modificabile e soprattutto che non costi un patrimonio? Allora dai un'occhiata questa promozione esclusiva per il Prime Day. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC a soli 599,90 euro, anziché 859 euro. Se non sei ancora abbonato al servizio fallo subito cliccando qui.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Non è uno scherzo e non ci sono errori di prezzo. Siamo di fronte invece a uno sconto del 30% che abbatte drasticamente il costo di partenza portandolo al minimo storico e potrai così risparmiare la bellezza di 259 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC Gaming potentissimo in super sconto

Questo Mini PC Gaming è potentissimo e quindi a un prezzo del genere è da prendere a occhi chiusi. Potrai goderti il processore Intel Core i7 12700H con 14 Core e 20 Thread supportato da ben 32 GB di RAM. Ed è dotato anche di un SSD PCIe NVMe da 1 TB per archiviare tutto ciò che desideri senza problemi.

La scheda grafica dedicata GeForce RTX 3060M da 12 GB GDDR6 offre una risoluzione pazzesca e ti permette di giocare a qualsiasi titolo, anche di ultima generazione. Potrai avvalerti della connessione WiFi 6 per Internet veloce e della modalità Bluetooth 5.2 per collegare cuffie, controller di gioco, mouse e tastiera. Inoltre ha un design spettacolare che ricorda una navicella spaziale futuristica con un piccolo schermo LCD personalizzabile.

A questa cifra non puoi assolutamente trovare di meglio, quindi non aspettare che la promozione sparisca o che le unità disponibili finiscano. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 599,90 euro, anziché 859 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

