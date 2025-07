Mini PC con Intel Core Ultra 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB a un PREZZACCIO (-100€)

Vuoi acquistare un computer che sia compatto e che ti dia la possibilità di modificare alcune componenti senza impazzire? Allora abbiamo scovato l'offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC a soli 499 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo potrai risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale e il prezzo crolla drasticamente. Soprattutto puoi mettere le mani su un piccolo computer dalle prestazioni straordinarie che potrai mettere ovunque, anche dove non c'è molto spazio. Volendo lo puoi anche portare con te. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo e ora a prezzo WoW

I Mini PC stanno prendendo sempre più piede dato che sono molto compatti, e quindi occupano meno spazio sulla scrivania, te li puoi portare ovunque e sono anche più semplici da modificare. Questo monta il potentissimo processore Intel Core Ultra 5 di 12ª generazione con la bellezza di 14 Core e 18 Thread. E viene supportato da ben 32 GB di RAM DDR5.

Ha un SSD da 1 TB per offrire un grandissimo spazio di archiviazione e per velocizzare anche l'accensione e la partenza dei programmi. Potrai avvalerti della connessione WiFi 7 per navigare su Internet velocemente. Della tecnologia Bluetooth 5.4 per collegare dispositivi come cuffie e controller senza avere la minima latenza. È dotato poi di due uscite HDMI 2.0 che supportano 4K a 60 Hz e una porta USB 3.2 Type-C sempre con supporto 4K a 60 Hz per avere tre monitor in contemporanea.

Non perdere una delle migliori occasioni di oggi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 499 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.