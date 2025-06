AMD Ryzen 7, 32GB di RAM e SSD da 1TB: questo Mini PC è una BOMBA

Devi acquistare un computer che sia performante e pratico da mettere anche dove non c'è molto spazio? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiunger al tuo carrello questo Mini PC con Ryzen 7 a soli 609 euro, invece che 709 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo potrai avvalerti di uno sconto sul totale di ben 100 euro e soprattutto metti le mani su un fantastico computer, potente e pratico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Fai veloce perché l'offerta durerà poco.

Mini PC potente senza spendere una fortuna

È chiaro che se vuoi avere un Mini PC potente qualcosa in più devi spendere, eppure oggi non dovrai alleggerire il portafoglio in modo esagerato. Oltre a un prezzo vantaggioso siamo anche di fronte a un computer decisamente potente. Grazie al suo processore AMD Ryzen 7 8745HS sostenuto dalla bellezza di 32 GB di RAM DDR5 ti darà grandissime soddisfazioni.

Gode di un SSD M.2 PCIe 4.0 da 1 TB dove potrai archiviare tutto ciò che desideri senza problemi ed è espandibile fino a 4 TB. Inoltre integra la scheda grafica AMD Radeon 780M che supporta fino a tre schermi 4K grazie alle porte HDMI, DisplayPort e USB 4. È dotato della connessione WiFi 6 e di quella Bluetooth 5.2 che ti consentiranno di navigare velocemente su Internet è di collegare dispositivi come cuffie, mouse e tastiere senza fili.

Insomma una grandissima promozione che ti consentirà di avere esattamente ciò che desideri senza dover spendere tanti soldi. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Mini PC con Ryzen 7 a soli 609 euro, invece che 709 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.